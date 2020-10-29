Москва, , 16:47 — REGNUM Российская Государственная Детская Библиотека запускает первый Всероссийский онлайн-фестиваль семейного чтения #ЧитайФест. С 30 октября по 1 ноября в формате видеотрансляции будут организованы встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, презентации новинок детской литературы, интерактивные чтения, тематические квесты, мастер-классы, просветительские лекции, круглые столы и дискуссии, театрализованные чтения, показы кино и мультфильмов и многое другое. Трансляция будет доступна сайте Фестиваля, на платформе Культура. РФ, на YouTube-канале РГДБ, на странице Фестиваля в ВКонтакте.

#ЧитайФест © Российская Государственная Детская Библиотека

Программа фестиваля #ЧитайФест включает несколько тематических блоков и всего планируется более 130 трансляций. На протяжении всех трех дней на сайте #ЧитайФеста будет проходить Всероссийский марафон семейного чтения, в котором примут участие библиотеки со всей России из разных часовых поясов — от Владивостока до Калининграда. В рамках марафона регионы представят лучшие программы по детскому чтению. Также в дни фестиваля будет работать Книжная Ярмарка.

Программа #ЧитайФеста представит такие тематические блоки, как всероссийский марафон семейного чтения, программа для специалистов по детской литературе и родителей, семейная программа, научно-популярная программа и программа для подростков.

В программе фестиваля также: встречи с Анастасией Орловой, Михаилом Ясновым, Сергеем Махотиным, Эдуардом Веркиным, Михаилом Есеновским, Юрием Нечипоренко, Григорием Кружковым, Мариной Москвиной, Анной Гончаровой, Олегом Роем, Тамарой Крюковой, Евгенией Басовой, Виктором Луниным, Татьяной Стамовой, Риммой Алдониной, Анастасией Строкиной, Александром Блиновым, Юрием Норштейном, Ириной Петелиной, Галиной Юзефович и др., презентации новинок детской и подростковой литературы, серия кинопоказов с участием режиссера Анны Чернаковой и актера Александра Адабашьяна, научные шоу, дискуссии о комиксах, научно-популярные лекции и многое другое.

#ЧитайФест организован Российской государственной детской библиотекой совместно с Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».