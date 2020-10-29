Рязань, , 16:35 — REGNUM Несколько инициатив, планируемых провести в Год народного искусства, представила Рязанская область. В 2022 году регион готов принять у себя Всероссийский конгресс фольклористов, открыть этнографический центр, посвятить народному искусству форум древних городов. Об этих проектах 29 октября говорили на заседании подгруппы по вопросам развития культуры села и малых городов, поддержки народного творчества рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», сообщает пресс-служба правительства области.

Участие в заседании в режиме видеоконференции принял глава региона, руководитель подгруппы Николай Любимов. Уже собрана информация о ключевых мероприятиях от субъектов, более 150 ярких событий от международного до регионального уровня. Их обобщат и систематизируют в Государственном Доме народного творчества им. Поленова. В Рязанской области запланировано открытие регионального этнографического центра «Нарядный дом», юбилейные концерты Рязанского народного хора, театр драмы представит этнографический спектакль по мотивам местных народных сказок и легенд «Мещерская сказка», а на V Международном форуме древних городов предложено главной темой сделать народное искусство.

«Поддержка самобытного народного творчества является одним из приоритетных направлений в сфере культуры нашего региона. В последние годы Рязанская область всё чаще становится центром проведения различных международных и общероссийских культурных мероприятий и акций. В 2022 году мы готовы принять у себя Всероссийский конгресс фольклористов», — резюмировал губернатор Николай Любимов.

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации поддержал провести в 2022 году президент России.