29 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 17:39 — REGNUM В Государственной Третьяковской галерее проходит выставка Марии Якунчиковой-Вебер, посвященная 150-летнему юбилею со дня рождения художницы. Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Мария Якунчикова-Вебер. Фото Л. Вебер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Малоизвестная в России художница Мария Якунчикова-Вебер родилась в 1870 году. Она одна из первых женщин, которая получила художественное профессиональное образование. Якунчикова закончила сначала Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а затем Академию Р. Жюлиана в Париже, а в мастерской гравера Э. Делатра освоила технику цветного офорта. Таким образом, художница могла смело применять в своем творчестве разные техники и приемы. Якунчикова занималась станковой живописью, цветным фортом, графическими изображениями, а также декоративно прикладным искусством. Акварель, масло, выжигание по дереву, вышивка и аппликация — все эти техники можно встретить в ее работах.

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В. Серов. Портрет М. В. Якунчиковой-Вебер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Марии Якунчиковой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент картины Марии Якунчиковой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Рисунок — это наше счастье, есть законы в природе, которые нельзя изменить, а их надо знать и чувствовать. Идет дорога через мост… потом поворачивает направо в лес, потом промелькнет сквозь деревья… и — дальше ее опять видно… разве можно без перспективы передать всё это движение… а сколько теплоты и поэзии в этой извилистой русской проселочной дороге!» — писала М. В. Якунчикова-Вебер.

Интерьер дворянской усадьбы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Работа Марии Якунчиковой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке картин Марии Якунчиковой-Вебер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Картины Марии Якунчиковой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С детства Якунчикову окружали талантливые творческие люди, что и повлияло на ее устремления к искусству. Отец Василий Якунчиков был преуспевающим фабрикантом и при этом большим меломаном, хорошо играл на скрипке. А сестра матери была замужем за Павлом Третьяковым. В доме Якунчиковых часто бывало семейство Саввы Мамонтова, который дружил с уже прославившимся Ильей Репиным и малоизвестным в то время художником Валентином Серовым.

Париж Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1884 году фабричные дела у отца пошли сложно, пришлось продать усадьбу Введенское, которую вся семья так любила. Мария, в связи с ухудшением самочувствия из-за своей болезни, в 19 лет вынуждена была переехать за границу, где проходило ее лечение. В Париже художница вышла замуж за доктора Льва Вебера и родила двух сыновей. По возможности летом она возвращалась на родину.

Графические работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графические работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Архивные материалы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«К чему нам Родина! К чему нам любимый дом, любимый угол сада — как не для того, чтобы, поняв их, понять через них общее, вечное», — М. В. Якунчикова-Вебер.

Архивные материалы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Графиические работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Париж и Россия соединяются в ее творчестве в одно неразрывное целое, взаимно дополняя друг друга, исчерпывая ее душу. Париж со своей наглядной красотой, выраженной в таких определенных буквах и словах, дал ей проникновение в тайну речи, дал ей возможность понять Россию. Любовь к внешним вещам, обозначающим Россию, могла создаться только на фоне Парижа. Только Париж мог приучить ее оценить вещи, настолько привычные нашему глазу, что они перестали быть видимыми. Между видами русскими и парижскими есть глубокий параллелизм»,— пишет М. А. Волошин.

Фрагмент картины Марии Якунчиковой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мария участвовала в выставках творческих объединений: «Мир искусства», «36 художников», знаменитого Салона Марсова поля. А также участвовала в оформлении выставки в 1900 году в Париже вместе с художниками Константином Коровиным и Александром Головиным. Мария прожила короткую жизнь, всего 32 года, и умерла в 1902 году в Швейцарии в местечке Шен-Бужери. Вся ее жизнь была неразрывно связана с творчеством.

Выставка Марии Якунчиковой-Вебер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлено около 200 экспонатов, из них более 60 живописных работ, свыше 60 пастелей, офортов, акварельных этюдов и произведений декоративно-прикладного искусства. Экспозиция дополнена архивными материалами, фотографиями и старинными изданиями. Работы собраны из российских государственных музеев и частных собраний. Выставка открыта по 24 января 2021 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, дом 12.