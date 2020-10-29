Нью-Йорк, США, , 10:17 — REGNUM Телеканал FX официально объявил о старте съёмок сериала, который станет адаптацией комикса Y: The Last Man. Об этом 29 октября сообщил портал Comicbook.

В сериале снимаются Дайан Лейн, Ашли Романс, Бен Шнетцер, Оливия Тирлби, Эмбер Тэмблин и другие. Пока телеканал не назвал дату премьеры сериала. Стоит отметить, что это важная новость для поклонников Y: The Last Man, поскольку проект был анонсирован более 10 лет назад, однако на протяжении этого периода сталкивался с проблемами реализации.

Авторами оригинального комикса являются писатель Брайан К. Вон и художник Пиа Герра, сюжет Y: The Last Man рассказывает о приключениях героя по имени Йорик Браун в матриархальном постапокалиптическом мире, в котором неизвестная болезнь убила всех представителей мужского пола среди млекопитающих, кроме самого Брауна и его спутника — капуцина Амперсенда.

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