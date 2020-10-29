Якутск, , 08:41 — REGNUM Подведены итоги отборочного этапа Национальной молодёжной кинопремии. В шорт-лист вошли 15 кинолент из более 430 заявок от участников из 71 региона страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роскультцентра. В одну из номинаций попал документальный фильм режиссёра из Якутска.

Читайте также: В Перми объявлены призёры международного кинофестиваля «Лампа»

Картина «Бой» якутянина Максима Арбугаева заняла вторую строчку в списке конкурсантов на номинацию «Лучший документальный фильм». Заявки участников оценивал экспертный совет кинопремии.

Лауреатов объявят на церемонии награждения 3 декабря в Москве.

В Якутии кино уже несколько лет — такой же бренд, как алмазы. Республика занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству снимаемых фильмов, и первое — по заполняемости кинозалов, вдвое превышая средние показатели по стране — 33% против 15%.

«Якутское кино — самобытное визуальное искусство, не похожее на азиатское или скандинавское кино. Они все разные. Аутентичность в фильмах достигается за счёт якутского языка. Язык — это код, который задаёт тон картинам, и способ сохранить культуру… Оно уже доказало свою востребованность и профессионализм, и должно достойно финансироваться», — считает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера Екатерина Романова.

Фильмы якутских режиссеров с успехом участвуют в российских и международных конкурсах и фестивалях. Одной из таких стала якутская мистическая драма «Пугало», признанная лучшим фильмом на «Кинотавре». Также эта картина получила приз зрительских симпатий на международном кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми завершил свою работу международный фестиваль LAMPA FILM FEST 2020. Специальный приз жюри в номинации «Мир без войны» получила сценарист документальной ленты «Танец с саблями».