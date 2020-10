Лос-Анджелес, США, , 08:33 — REGNUM Продюсеры нового фильма ужасов «Пункт назначения», который должен был «перезагрузить» франшизу, сообщили, что проект поставлен «на паузу». Об этом 29 октября сообщил портал We Got This Covered.

Джеффри Реддик, выступающий в качестве локомотива проекта, пояснил, что это произошло из-за эпидемии коронавируса. Он добавил, что его первоначальная идея по поводу фильма была «немного мрачной», поскольку он является фанатом серии классических хорроров «Кошмар на улице вязов». Реддик пояснил, что, согласно его задумке, смерть должна была вести психологическую игру с персонажами из-за того, что они совершили какой-то проступок.

«Я не думаю, что хотел бы снимать этот фильм сейчас, но я просто считаю, что смерти было бы весело исследовать этот мир», — сказал Реддик.

Напомним, пятый фильм «Пункт назначения» получил положительные отзывы от поклонников франшизы, его премьера состоялась 12 августа 2011 года. При бюджете $40 млн фильм собрал в мировом прокате около $157,8 млн.

