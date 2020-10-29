Санкт-Петербург, , 07:47 — REGNUM Конференция «VII Крузенштернские чтения», посвященная 250-летию со дня рождения адмирала, руководителя первой русской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна, состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Конференцию проводит Центральная военно-морская библиотека совместно с Военно-морским институтом — Морским корпусом Петра Великого Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», под эгидой главкома ВМФ России и Департамента культуры Минобороны РФ.

Для участия в чтениях приглашены более 30 представителей военных и военно-морских библиотек, архивов и музеев. Участники конференции будут представлены доклады ведущих историков и ученых.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Кронштадт после завершения кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения Ивана Крузенштерна, возвратилось океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский».

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