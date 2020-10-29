Бербанк, США, , 03:42 — REGNUM Компания Disney выложила в сеть небольшой ролик, в котором она показала ряд основных моментов первого сезона сериала «Мандалорец». Ролик был опубликован 28 октября на YouTube-канале Star Wars.

Таким образом, перед премьерой продолжения она решила напомнить зрителям о том, что происходило в предыдущих эпизодах. Первая серия второго сезона «Мандалорца» будет выложена завтра, 30 октября 2020 года, на потоковом сервисе Disney Plus.

Ранее создатель сериала Джон Фавро подтвердил, что в рамках второго сезона «Мандалорца» будет выпущено восемь эпизодов. Он отметил, что не в каждм из них Дин Джарин (Педро Паскаль) будет выступать в качестве главного героя.

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