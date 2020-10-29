Ульяновск, , 02:46 — REGNUM Ульяновская область примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств», но она состоится в дистанционном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Мероприятия состоятся 3 ноября. Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом было принято решение проводить акцию не в очном режиме, а в онлайн-формате. В министерстве культурной политики Ульяновской области отмечают, что праздничные мероприятия подготовили многие региональные учреждения культуры: к «Ночи искусств» присоединятся библиотеки, учреждения образования, музеи, театры, школы искусств.

Организаторы отмечают, что афиша довольно насыщенная. К примеру, в музее народного творчества пройдёт онлайн-встреча с мастером декоративно-прикладного искусства Татьяной Лисюковой, драмтеатр и Ленинский мемориал проведут экскурсии, госархив и художественный музей представят новые выставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновской области губернатор Сергей Морозов из-за ситуации с коронавирусом поручил перевести в дистанционный формат заседания и совещания в правительстве. Аналогичные меры должны будут принять в муниципальных образованиях.