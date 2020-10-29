Атланта, США, , 00:59 — REGNUM Аниматор Геннди Тартаковски и телеканал Cartoon Network представили новый мультсериал Unicorn: Warriors Eternal. Об этом 28 октября сообщил портал Screen Rant.

Шоу будет выходить не только на Cartoon Network, но и на потоковом сервисе HBO Max. Его сюжет расскажет о приключениях древних бессмертных воинов, которые слишком рано «просыпаются» в телах подростков. Таким образом, им не только придётся сражаться с бессмертными врагами, но и общаться со сверстниками. Сам Татарковски заявил, что его новый мультсериал будет «безумным и крутым».

Любители анимации знают Геннди Татарковски в качестве создателя популярных мультсериалов «Самурай Джек», «Лаборатория Декстера», а также «Звёздные войны: Войны клонов». В 2019 году аниматор начал выпускать шоу «Первобытный», сюжет которого рассказывает о приключениях пещерного человека и самки тираннозавра, которые общаются без использования слов.

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