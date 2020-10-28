Нью-Йорк, США, , 23:56 — REGNUM В сеть выложили новую фотографию со съёмок второго сезона сериала «Ведьмак», на которой запечатлен актёр Имон Фаррен в новой броне Нильфгаарда. Снимок был опубликован 28 ктября на портале Redanian Intelligence.

Стоит отметить, что во втором сезоне «Ведьмака» броня нильфгаардцев будет выполнена не в чёрном цвете, как в первом сезоне, а тёмно-коричневой гамме. На опубликованной фотографии поклонники шоу также могут видеть актрису Мими Дивени, демонстрирующую новый наряд чародейки Фрингильи Виго.

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1321505952181477376

Напомним, в сериале «Ведьмак» Имон Фаррен исполняет роль Кагыра Маура Дыффина аэп Кеаллаха — рыцаря Нильфгаарда и друга Геральта. Стоит отметить, что в первом сезоне «Ведьмака» он был показан как отрицательный герой. Нильфгаард в серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского — это регион, расположенный на юге одноимённой империи.

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