Лос-Анджелес, США, , 23:40 — REGNUM Зак Снайдер выложил в сеть новое фото со съёмочной плоoадки режиссёрской версии кинокомикса «Лига Справедливости». Изображение было опубликовано 27 октября на его странице в Twitter.

Кинематографист опубликовал снимок, на котором запечатлена съёмочная хлопушка с логотипом «Лиги справедливости», а также именем и фамилией режиссёра. Издание Games Radar Plus отметило: этим фото Снайдер ещё раз даёт понять, что новая картина будет выполнена исключительно в рамках его видения.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1321094545933701120

Напомним, премьера «Лиги справедливости» в версии Зака Снайдера состоится на потоковом сервисе HBO Max. Ранее стало известно, что для создания этого многосерийного фильма актёр и музыкант Джаред Лето вновь вернётся к роли Джокера. Кроме того, в дополнительных «Лиги справедливости съёмках поучаствует Джо Манганьелло, сыгравший Детстроука.

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