Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM В Екатеринбурге разместили арт-объект «Поющий камень» у Свердловского академического театра драмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фестиваля «ЧО».

Автором скульптуры стал скульптор Даниил Гильдерман. По словам представителй фестиваля, сам по себе камень этот не звучит, но «взаимодействие зрителя и камня» всё-таки сможет породить «пение».

"Человек может отправить в космос через дыру свое намерение, загадать желание», — уверен автор скульптуры.

Работа весом 2,5 тонны выполнена из белого мрамора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что на возведение мемориала «Город трудовой доблести» потребуется 250 млн рублей.

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