Сеул, , 12:48 — REGNUM Новый студийный альбом южнокорейской женской группы TWICE «Eyes Wide Open» покоряет рейтинги iTunes Top Albums по всему миру. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании и агентства по поиску талантов JYP Entertainment.

По их словам, альбом занял лидирующую позицию в чарте iTunes Top Albums 32 регионов.

Известно, что пластинка южнокорейской группы также заняла первое место в чартах Hanteo Chart и Gaon Chart.

Отмечается, что заглавная музыкальная композиция альбома «You Can't Stop Me», опубликованный на видеохостинге YouTube, просмотрели более 32 млн человек.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs— музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.

iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple.