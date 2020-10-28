Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области власти повысили сумму губернаторской премии имени Михаила Шолохова в области литературы — с 20 тыс. до 115 тыс. рублей. В 2020 году нагрудные знаки и свидетельства лауреата премии вручили трём жителям Дона. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 октября.

Лауреатами премии в номинации «Современная проза» стал писатель-прозаик Николай Юрконенко (роман «Вернись после смерти»), в номинации «Современная поэзия» — поэт Виктория Можаева (стихотворный цикл «Живу на краешке войны»), в номинации «Литературное краеведение» — российский архитектор, писатель и краевед Любовь Волошинова (книга «Ростовские байки и легендарные истории»).

«Каждый лауреат получил денежное вознаграждение в размере 115 тыс. рублей», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года стало известно об учреждении на Дону губернаторской премии имени автора романа «Тихий Дон». Размер премии составлял 20 тыс. рублей. Однако в Союзе писателей России сумму назвали «позорной».

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