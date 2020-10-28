Якутск, , 11:42 — REGNUM В Якутии идёт активное обсуждение театральной темы — объединение театра из Мирного с Русским драмтеатром им. Пушкина в Якутске. Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, назвав планируемые меры оптимизацией. Но по мнению руководства минкультуры Якутии, это не оптимизация, а возможность вернуть зрителя, обеспечить финансовую прозрачность, навести порядок в театре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре минкультуры республики.

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На заседании Совета по культуре и искусству Калягин рассказал Путину, что расстояние от Якутска до Мирного 1000 км, а сами театры слишком разные, чтобы их объединять.

Президент сравнил оптимизацию малокомплектных школ с этими театрами и обещал поговорить с руководством Якутии по этому вопросу.

«Однобокая, непродуманная репертуарная работа Мирнинского театра, к сожалению, привела к значительному уменьшению зрительского интереса. Сегодня это самый мало посещаемый театр республики. Просторный зал на 500 мест закрыт. Театр много лет работает только в камерном формате на 120 мест. В условиях пандемии необходимо рассматривать работу без тесного контакта со зрителями в спектаклях малых форм», — считают руководители культуры в республики.

Приводится статистика: в Мирном 32 тысячи жителей. В 2019 году Мирнинский театр провёл всего 87 спектаклей, тогда как у других по 166 показов, 240.

Часто поступают жалобы на качество и тематику спектаклей — созданный в 2008 году, театр за 12 лет работы, фактически не воспитал зрительскую смену. Мало гастролирует.

«Министерство культуры и духовного развития республики выражает уверенность, что Александр Александрович, будучи опытным управленцем, деятелем культуры, разберётся в истинном положении дел. Ни о каком поглощении театра в Мирном или его закрытии, об оптимизации речи нет. По большому счёту то, что происходит в Мирном, это всего лишь смена руководства, не более. Директор будет жить и работать на месте — в Мирном. Художественное руководство возложено на заслуженного артиста Якутии Александра Лобанова. В век цифровых технологий, находясь на расстоянии всего 2 часов лета между Якутском и Мирным, он сможет грамотно выполнять все возложенные на него обязанности. Сейчас перед новым руководством театра стоит конкретная задача — выстроить чёткое и ответственное управление театром, как в хозяйственной его части, так и в репертуарной. Якутия не может допустить закрытия театра в городе Мирный», — акцентировал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Как сообщало ИА REGNUM, у 124 сотрудников Большого театра России, что составляет свыше 3% от числа всех работников учреждения, выявили коронавирус, заявил его генеральный директор Владимир Урин в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству.