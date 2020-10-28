Лос-Анджелес, США, , 09:34 — REGNUM Кинокомпания MGM убрала из графика премьер вторую часть фильма «Tomb Raider: Лара Крофт». Об этом 28 октября сообщил портал The Wrap.

Картина должна была выйти в кинопрокат в марте 2021 года. Сейчас MGM изменила свои планы и пока не сообщила новую дату релиза. Информации о том, когда могут начаться съёмки и начнутся ли они вообще пока тоже нет.

Должность режиссёра проекта сейчас занимает Бен Уитли («Список смертников», «Высотка»), главную роль в сиквеле «Tomb Raider: Лара Крофт» должна была исполнить Алисия Викандер. Ранее актриса сказала, что производство фильма должно было стартовать в 2020 году, однако продюсеры проекта изменили планы из-за эпидемии коронавируса.

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