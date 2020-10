Лос-Анджелес, США, , 06:58 — REGNUM Стивен Амелл, которого поклонники сериала DC «Стрела» знают по роли героя Оливера Куина, рассказал, как он понял, что заразился коронавирусом. Об этом 28 октября сообщил портал We Got This Covered.

Во время выступления в подкасте Inside of You актёр сообщил, что почувствовал неладное некоторое время назад, но не получил положительного результата теста. Примерно через неделю после этого он вновь прошёл тестирование, результат которого подтвердил его опасения. Позже он ещё раз прошёл тест и результат снова был положительным.

«Но, честно говоря, в тот момент мне не понадобился второй положительный тест», — сказал Амелл, охарактеризовав первые дни после начала заболевания как «просто отстой».

Актёр добавил: перед тем, как заразиться SARS-CoV-2, он получил около 40 отрицательных результатов, из-за чего был уверен, что не подхватит инфекцию благодаря своему образу жизни.

Кроме «Стрелы» Стивен Амелл и образе Оливера Куина также появляется в таких сериалах, как «Флэш», «Супергёрл», «Виксен» и других. В 2019 году на экраны вышел фантастический фильм «Код 8» с его участием.

