Лос-Анджелес, США, , 06:36 — REGNUM Потоковый сервис Netflix хочет релизовать проект экранизации, основанной на будущей игре Cyberpunk 2077. Об этом 28 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера и аналитика Дэниэла Рихтмана.

Рихтман утверждает, что пока компания не дала «зелёный свет» этому проекту, однако, по имеющейся информации, Netflix уже принял решение о том, что в нём будет участвовать Киану Ривз. Издание отметило, что пока к этой новости стоит отнестись критически, однако репутация Рихтмана позволяет предположить, что всё это может оказаться правдой. Пока нет информации о том, что собирается снимать Netflix, фильм или сериал.

Напомним, в Cyberpunk 2077 Киану Ривз сыграет персонажа по прозвищу Джонни Сильверхенд. Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики игры отложили её релиз на 10 декабря 2020 года.

