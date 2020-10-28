Лос-Анджелес, США, , 06:17 — REGNUM В первые выходные после премьеры на потоковом сервисе Amazon Prime фильм «Борат 2» привлёк больше зрителей, чем картина «Мулан», вышедшая на Disney Plus и в других онлайн-кинотеатрах. Об этом 28 октября сообщил портал Screen Rant.

Согласно информации, предоставленной аналитиками компании Samba TV, в первые выходные показов (22 октября — 25 октября 2020 года) «Борат 2» в США посмотрели около 1,6 млн семей. «Мулан» за аналогичный приод посмотрели лишь 1,12 млн семей.

Отмечается, что в эти цифры не входят показы на мобильных устройствах и в браузерах на ПК. Аналитики также сообщили, что 48% семей посмотрели «Борат 2» в пятницу вечером, 23 октября 2020. В основном фильм был интересен мужчинам и людям в возрасте от 25 до 44 лет.

«Борат 2» — это новая сатирическая картина актёра Саши Барона Коэна, являющаяся сиквелом фильма 2007 года. Снял её режиссёр Джейсон Уолинер по сценарию Питера Бейнхэма и Коэна.

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