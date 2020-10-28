Лос-Анджелес, США, , 05:20 — REGNUM Должность режиссёра будущего сериала Marvel и Disney «Лунный Рыцарь» займёт Мохамед Диаб. Об том 28 октября сообщил портал Comicbook.

Наибольшую известность кинематографист получил благодаря работе над драматическим триллером «Столкновение» (Clash), который в 2016 году открыл Каннский кинофестиваль. Стоит отметить, что представители Disney и Marvel пока не выступили с официальным заявлением по этому поводу.

Ожидается, что сериал «Лунный рыцарь» будет запущен в производство до конца 2020 года. Таким образом, его премьера на потоковом сервисе Disney Plus может состояться в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: в сети появились первые изображения Красного колпака из «Титанов»