Нью-Йорк, США, , 03:44 — REGNUM Netflix и Ubisoft снимут игровой сериал на основе популярной франшизы Assassin’s Creed. Об этом потоковый сервис сообщил 27 октября на своей странице в Twitter.

Администрация аккаунта опубликовала небольшой тизерный ролик, в котором продемонстрировала смесь логотипов Assassin’s Creed и потокового сервиса. Netflix отметил, что будущий сериал станет лишь первым в новой серии шоу. Компания также сообщила, что пока проект находится на начальной стадии реализации, и что пока она не нашла шоураннера.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1321081578697621504

Напомним, 10 ноября 2020 года состоится релиз Assassin’s Creed Valhalla — новой игры франшизы. Оригинальная Assassin’s Creed вышла 13 ноября 2007 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер фантастического фильма «Полночное небо» c Джорджем Клуни