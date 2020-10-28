Нью-Йорк, США, , 03:29 — REGNUM Netflix опубликовал трейлер будущего фантастического фильма «Полночное небо». Ролик был выложен 27 октября на YouTube-канале компании.

В качестве режиссёра картины выступит Джордж Клуни, он также исполнит главную роль. Премьера фильма на потоковом сервисе состоится 23 декабря 2020 года.

В основу «Полночного неба» лег роман Good Morning, Midnight («Доброе утро, полночь») писательницы Лили Брукс-Далтон. По сюжету, ученый Огюстин Лофтхаус (Клуни), выживающий в Арктике после апокалипсиса, пытается связаться с возвращающимся на замлю космическим кораблём. Он хочет сообщить астронавтам, что им нельзя возвращаться на планету, пережившую загадочную катастрофу.

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