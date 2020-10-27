Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM Акция «Ночь музеев-2020» вновь пройдёт в Екатеринбурге только в онлайн-режиме. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«Эпидемиологическая ситуация не позволяет собираться большими компаниями», — сказал руководитель.

Как и весной, акция пройдёт без очной составляющей. Музеи проведут онлайн-программы 14 ноября 2020 года.

Скорее всего, такая же судьба уготована проходящей в начале ноября 2020 года «Ночи искусств», предположил Марков. Данную акцию курируют областные власти, уточнил чиновник. «Какой-то сильной активности вряд ли стоит ожидать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили «Встречу выпускников КВН-2020» из-за пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отменили «Встречу выпускников КВН» из-за коронавируса