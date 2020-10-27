Сеул, , 12:25 — REGNUM С 26 по 30 октября в Сеуле проходит Глобальная неделя медийно-информационной грамотности, организованная ЮНЕСКО. Об этом сообщает KBS.

Журналисты отмечают, что данная конференция, проводящаяся в онлайн-режиме, приурочена к 70-летию членства Южной Кореи в ЮНЕСКО.

Выступая на церемонии открытия генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что на просторах интернета можно найти большое количество ложной информации о пандемии коронавируса, в связи с чем призвала мировое сообщества объединить усилия для выработки навыков противодействия «фальшивым новостям».

Министр образования Южной Кореи Ю Ын Хе заявила, что способность правильно использовать средства массовой информации больше не вопрос выбора, а основной навык. Она также добавила, что участники недели приложат усилия для продвижения медийно-информационной грамотности во всем мире.

Известно, что Глобальная неделя медийно-информационной грамотности проводится между странами-членами ЮНЕСКО ежегодно в конце октября с 2012 года.