Нью-Йорк, США, 27 октября 2020, 10:39 — REGNUM Авторы сериала «Титаны» показали, как будет выглядеть Джейсон Тодд в образе Красного колпака. Изображения были опубликованы 26 октября на официальной странице шоу в Twitter.
https://twitter.com/DCTitans/status/1320764628582846464
Премьера третьего сезона «Титанов» ожидается в 2021 году на сервисе HBO Max. Точная дата пока не сообщается.
Напомним, «Титаны» — это сериал об одноимённой команде молодых супергероев из комиксов издательства DC. Премьера первого сезона состоялась в 2018 году.
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