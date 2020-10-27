Нью-Йорк, США, , 10:39 — REGNUM Авторы сериала «Титаны» показали, как будет выглядеть Джейсон Тодд в образе Красного колпака. Изображения были опубликованы 26 октября на официальной странице шоу в Twitter.

https://twitter.com/DCTitans/status/1320764628582846464

Премьера третьего сезона «Титанов» ожидается в 2021 году на сервисе HBO Max. Точная дата пока не сообщается.

Напомним, «Титаны» — это сериал об одноимённой команде молодых супергероев из комиксов издательства DC. Премьера первого сезона состоялась в 2018 году.

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