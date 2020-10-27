Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM Британский актёр Том Холланд приступил к съёмкам третьего сольного фильма о Человеке-пауке. Об этом 26 октября сообщил портал Digital Spy.

Съёмки картины начнутся в Атланте (США). Журналисты отмечают, что сейчас Холланд также снимается в экранизации игры Uncharted — вероятно, работа над этим фильмом уже почти завершена.

Напомним, в третьем фильме о Человеке-пауке ожидается появление суперзлодея Электро, которого может сыграть Джейми Фокс. Помимо этого, в картину может «заглянуть» Доктор Стрендж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

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