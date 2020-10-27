Лос-Анджелес, США, , 09:31 — REGNUM Американский актёр Оскар Айзер ведёт переговоры о роли Лунного рыцаря в одноимённом супергеройском сериале. Об этом 26 октября сообщило издание Deadline.

Сериал про Лунного рыцаря создаётся для сервиса Disney Plus. Его режиссёром выступит Джереми Слейтер («Академия Амбрелла»).

Напомним, Лунный рыцарь — это один из персонажей комиксов издательства Marvel. По сюжету, он является профессиональным наёмником, которой получил свои силы от египетского бога луны.

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