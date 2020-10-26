Париж, , 20:51 — REGNUM Выходец из Демократической Республики Конго Мвазулу Диябанза попытался вынести из музея Лувр, расположенного в Париже, произведение искусства, «украденное из Африки». Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает Le Figaro.

Диябанза был арестован после того, как попытался украсть статуэтку из отдела африканских ценностей французского музея Лувр. Видео кражи, в котором выходец из ДР Конго осуждает «воровство» предметов искусства из Африки и их перевозку во Францию, появилось в социальной сети Twitter.

«Мы пришли забрать то, что нам принадлежит. Я пришел сюда, чтобы забрать то, что у нас украли, то что украли у Африки. Я пришел сюда от лица моего народа, от лица моей родины», — произнес Диябанза, неся статуэтку под мышкой.

Напомним, 1 сентября администрация Лувра объявила об оказании помощи Национальному музею Бейрута, серьезно пострадавшему в результате взрыва, прогремевшего 4 августа в столице Ливана.

Читайте ранее в этом сюжете: Лувр примет участие в восстановлении Национального музея Бейрута