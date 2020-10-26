Лос-Анджелес, США, , 16:43 — REGNUM В сети раньше времени появился тизер-трейлер нового полнометражного фильма про Тома и Джерри. Об этом 26 октября сообщает «Игромания».

Главную роль в картине исполнит Хлоя Грейс Морец. Она сыграет работницу отеля, благодаря которой начнётся противостояние Тома и Джерри.

Премьера «Тома и Джерри» ожидается 4 марта 2021 года. Вероятно, в ближайшие дни состоится полноценный анонс картины.

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