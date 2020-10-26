Кейптаун, , 13:13 — REGNUM Шудуфхадзо Мусида стала победительницей конкурса «Мисс ЮАР», передает ВВС Africa.

По информации репортеров, 24-летняя девушка родом из провинции Лимпопо. Конкуренцию на конкурсе «Мисс ЮАР» ей составили еще 15 финалисток со всей страны.

Корону Мусиде передала победительница конкурса «Мисс ЮАР-2019» и «Мисс Вселенная-2019» Зозибини Тунци.

Как передавало ИА REGNUM, Тунци возглавляет кампанию по борьбе с гендерным насилием в ЮАР.

Победительница конкурса «Мисс ЮАР» в 2020 году написала на своей странице в Instagram: «Жизнь изменилась навсегда».

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