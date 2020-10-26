Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM В отменённой экранизации игры Halo от Гильермо дель Торо мог появится двойник Мастера Чифа. Об этом 25 октября сообщило издание PCGamesN.

По изначальной задумке режиссёра, у Мастера Чифа должен был появиться двойник-дезертир, который переходит на сторону врага. В финальной сцене фильма герои сразились бы в смертельной схватке.

Напомним, Halo — это популярная серия шутеров с видом от первого лица. Новая игра франшизы под названием Halo Infinite должна выйти в 2021 году.

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