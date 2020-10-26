Шанхай, Китай, , 04:21 — REGNUM Ретроспектива фильмов именитых итальянских режиссеров проходит в Шанхае в честь празднования 50-й годовщины установления китайско-итальянских дипломатических отношений, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Художественная федерация фильмов Шанхая запустила специальную выставку, которая продлится до 1 ноября. В ее рамках будет показано девять фильмов четырех итальянских мэтров кинематографа — Федерико Феллини, Пьера Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи и Витторио Де Сика.

В честь 100-летия со дня рождения Феллини его фильмы, включая «Белый Шейх» и «Ночи Кабирии» будут показаны в разрешении 4K.

«Я надеюсь, что эта ретроспектива внесет свой вклад в развитие дружеских обменов и сотрудничества между двумя народами», — заявил генеральный консул Италии в Шанхае Мишель Чекки, выражая благодарность федерации фильмов за «чудесную» и «знаковую» инициативу.

Чекки добавил, что генконсульство и дальше продолжит проводить подобного рода культурные мероприятия в Китае в интересах развития двусторонних обменов.