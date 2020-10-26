Пекин, , 04:14 — REGNUM Фильм «Жертвоприношение» продолжил возглавлять китайский кинопрокат на второй день показа, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

По данным Китайской информационной сети фильмов, военный фильм собрал 136 млн юаней (около $20,39 млн) за 24 октября, отняв 66% от общего прокатного пирога в Китае за этот день.

Фильм посвящен противодействию американской агрессии и помощи Корее Китаем в Корейской войне (1950−1953). Он также входит в список фильмов и телевизионных сериалов, выпускаемых к 70-летию участия китайских добровольцев в войне с американским милитаризмом на стороне армии КНДР.

Следом расположился фильм «Я и моя Родина», который собрал более 32,35 млн юаней кассовых сборов, а общие сборы достигли 2,58 млрд юаней.

Анимационный фильм «Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении» от создателей другого китайского анимационного хита «Нэ Чжа», занял третье место по сборам, получил 8,76 млн юаней за 24 октября, а общие сборы достигли 1,55 млрд юаней.