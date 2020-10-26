Пекин, , 03:19 — REGNUM Основанная на реальных событиях борьбы с эпидемией нового коронавируса телевизионная драма стала самым популярных телевизионным сериалом на китайском языке в Китае, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

По данным платформы кинокритики Douban, выпущенный 29 сентября сериал «Цзай ици» (кит. «Быть вместе»), возглавил рейтинг недельной популярности среди всех телевизионных сериалов на китайской языке три недели подряд, судя по последним данным.

Двадцатисерийный фильм был создан в копродукции с компанией Shanghai Media Group. Он рассказывает про обычных китайцев из различных сфер жизни, включая медиков, доставщиков, волонтеров и рабочих, которые ведут борьбу против эпидемии.

В настоящее время сериал имеет оценку на платформе 8,7 из 10 на основе более чем 60 тыс. рецензий. Другой китайский телесериал о борьбе с вирусом был выпущен ранее под названием «Цзуй мэй нисинчжэ» (кит. «Герои на опасном пути»).

Этот 14-серийный фильм рассказывает историю примеров для подражания, то есть людях, которые как никто другой посвятил себя борьбе с эпидемией. Он также был выпущен China Media Group 17 сентября.