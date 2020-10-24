Пермь, , 11:26 — REGNUM Художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов обратился к губернатору Прикамья Дмитрию Махонину с просьбой отменить ограничения на показ спектаклей для зрителей в пермских театрах. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр «У Моста»

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По словам Федотова, В Москве и Санкт-Петербурге, городах, где число случаев заражения коронавирусной инфекцией значительно выше, чем в Перми, подобные ограничения не вводятся.

Более того, больной человек в театры ходит реже, чем в магазины и больницы, к тому же в учреждениях культуры действуют строгие противоэпидемические меры, а значит вероятность заражения здесь значительно ниже.

«В театр не пойдет человек больной и даже просто чувствующий недомогание. Театр — это более безопасное место, чем общественный транспорт, супермаркет, больница. Начиная со входа, в театрах предпринимаются противоэпидемические меры, рекомендованные Роспотребнадзором», — отметили в пресс-службе театра.

Также, с точки зрения Федотова, ограничительные меры чреваты серьезными социальными и психологическими последствиями.

«Решение о закрытии театров приведет к усугублению ситуации психологического и социального неблагополучия, которая существует. Введение таких неоправданных ограничений может породить депрессию и ощущения безнадежности среди артистов и зрителей», — отметили в театре.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией в Пермском крае ввели двухнедельные ограничение на работу учреждений культуры. Запрет вступает в силу с 26 октября.

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