Москва, , 09:59 — REGNUM Лауреатами литературной премии «Ясная поляна» в 2020 году признаны писатели Евгений Чижов и Патрисия Данкер. Об этом сообщается на сайте премии.

Евгений Чижов был удостоен премии в категории «Современная русская литература» за роман «Собиратель рая». Другими претендентами, включёнными в «короткий список», были книги «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Аствацатурова, «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши, «Сияние «жможаха» Софии Синицкой, «Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» Сергея Белякова и «Возвращение в Острог» Саши Филипенко.

В номинации «Иностранная литература» премии был удостоен роман «Джеймс Миранда Барри» британской писательницы Патрисии Данкер. Роман был переведён на русский язык Александрой Борисенко и Виктором Сонькиным.

В номинациях «Выбор читателей» и «Событие» были отмечены соответственно книга Олега Павлова «Отсчёт времени обратный» и роман Саши Филипенко «Возвращение в острог».

Международная литературная премия «Ясная поляна» была учреждена в 2003 году государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Льва Николаевича Толстого». В состав жюри премии входят известные российские писатели, литературные критики и общественные деятели.