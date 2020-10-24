Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Компания Sony и американский рэп-исполнитель Трэвис Скотт подписали соглашение о сотрудничестве перед выходом новой игровой приставки PlayStaion 5. Об этом сообщает журнал Variety.

Трэвис Скотт выпустил первый рекламный ролик PlayStaion 5, однако это является только началом сотрудничества. В рамках соглашения о стратегическом партнёрстве рэп-исполнитель будет работать с PlayStation ещё по нескольким необъявленным проектам.

«Трэвис — потрясающий музыкант, а мы стремимся работать с лучшими творческими умами как внутри, так и за пределами нашей индустрии, чтобы продолжать удивлять мир так, как это может сделать только PlayStation», — прокомментировал директор по маркетингу Sony Эрик Лемпель.

Ранее в 2020 году Трэвис Скотт уже реализовал удачный проект, связанный с видеоиграми. В апреле рэп-исполнитель провёл виртуальный концерт в видеоигре Fornite, собравший более 27,7 зрителей. Этот показатель стал рекордным для видеоигры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт продаж игровой приставки PlayStation 5 в России назначен на 19 ноября 2020 года.

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