Москва, , 07:26 — REGNUM Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоен приза «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго. Об этом сообщает пресс-служба The Walt Disney Company Russia.

«Любому режиссёру получить награду — большая радость», — прокомментировал Кончаловский.

Он добавил, что с каждым новым фильмом пытается раскрыть тайну, которая скрывается в феномене, называемом кино.

Сюжет чёрно-белого фильм «Дорогие Товарищи!» основан на трагических событиях лета 1962 года, когда выступление рабочих в Новочеркасске было подавлено военными. В России в широкий прокат фильм выйдет 12 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре филь «Дорогие товарищи!» был удостоен специальной премии жюри на Венецианском кинофестивале.