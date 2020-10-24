Лос-Анджелес, США, , 06:18 — REGNUM Мэттью Макконахи в своей книге объяснил, почему в какой-то момент он перестал сниматься в романтических комедиях, несмотря на то, что ему делали выгодные предложения. Об этом 24 октября сообщил портал Indie Wire.

По имеющейся информации, в 2010 году, после успешной серии подобных фильмов, актёру предложили гонорар в размере $14,5 млн за съёмки в очередном ромкоме, однако он не принял предложение, несмотря на то, что ранее ему нравилось сниматься в таких картинах. Актёр пояснил, что он решил двигаться дальше, вне зависимости от того, какую сумму ему предложат, и дал понять, что относился к этому очень серьёзно.

«Я отклонил предложение. Если я не мог делать то, что хотел, я не собирался делать то, чего не хотел, независимо от цены», — написал Макконахи, не сообщив, о какой именно картине идёт речь.

Напомним, Мэттью Макконахи снялся в таких романтических комедиях, как «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Любовь и прочие неприятности», «Золото дураков» и «Призраки бывших подружек». В 2010 году актёр режил сменить амплуа, после чего снялся в серии фильмов, которые положили начало этапу в его жизни, получившему название «МакКонессанс» (McConaissance).

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