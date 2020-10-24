Лондон, , 05:40 — REGNUM Телекомпания MGM может отказаться от проведения театральной премьеры фильма «Не время умирать» и выпустить его на потоковых сервисах. Об этом 24 октября сообщил портал Binged со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили ему, что онлайн-кинотеатры готовы предложить за эксклюзивный показ фильма большие суммы и, таким образом, MGM может продать права той компании, которая предложит самую высокую цену.

Издание Screen Rant отметило, что ранее сервис Apple TV Plus сделал подобный шаг, купив права на показ фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом, однако в случае фильма «бондианы» стоимость сделки может выйти на совершенно иной уровень.

Стоит отметить, что ранее кинокомпания Paramount Pictures продала потоковому сервису Amazon Prime права на показ второй части фильма «Поездка в Америку» с Эдди Мёрфи. Сумма сделки составила $125 млн. По имеющейся в сети информации, бюджет «Не время умирать» составил около $250 млн.

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