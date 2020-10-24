Нью-Йорк, США, , 05:26 — REGNUM В США ушёл из жизни художник-постановщик супергеройского сериала «Пацаны» Арвиндер Гревал. Об этом 24 октября на своей Twitter-странице сообщил создатель шоу Эрик Крипке.

Продюсер не назвал причины смерти Гревала, лишь сообщил, что он скончался на этой неделе. «Он был гениальным и хорошим другом, помогал проектировать все, от машины времени до #TheBoysTV (сериала «Пацаны» — ИА REGNUM)», — написал Крипке.

Арвиндер Грюэл занял должность художника-постановщика «Пацанов» во время производства второго сезона шоу, он должен был вскоре приступить к работе над третьим. Стоит отметить, что он также помогал Эрику Крипке создавать пилотный эпизод сериала «Вне времени» (Timeless).

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