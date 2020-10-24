Лос-Анджелес, США, , 05:17 — REGNUM Вторую часть фильма «Мег: Монстр глубины» будет снимать Бен Уитли. Об этом 23 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Зрители знают этого кинематографиста по работе над такими картинами, как «Список смертников», «Раз! Два! Три! Умри!», «Перестрелка» и «Высотка». Последний фильм Утли — «Ребекка» вышел на потоковом сервисе Netflix 16 октября 2020 года.

В основу фильма «Мег: Монстр глубины» лёг роман «Мег: История ужаса» Стива Альтена. В сентябре 2020 года писатель сообщил об окончании работы над сценарием сиквела. Главную роль в первой картине исполнил Джейсон Стейтем.

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