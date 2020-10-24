Лос-Анджелес, США, , 05:07 — REGNUM Джо Манганьелло вновь наденет костюм Детстроука (Deathstroke, Слейд Уилсон) на дополнительных съёмках кинокомикса «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера. Об этом 23 октября сообщил портал The Wrap.

Известно, что на во время съёмок «Лиги справедливости» было снято множество сцен с Детстроуком, однако в финальную картину вошла только одна, которую показывают после титров. Издание Comicbook отметило, что Зак Снайдер, конечно, мог бы просто использовать снятые сцены.

Однако Манганьелло недавно появился на онлайн-турнире League of Legends и фанаты увидели, что его волосы покрашены в белый цвет. Они сразу же сделали вывод о том, что актёр участвует в дополнительных съёмках, и, похоже, инсайдеры сейчас подтвердили их догадки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр и музыкант Джаред Лето вернётся к роли Джокера. Стало известно, что он также участвует в досъёмках «Лига справедливости».

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