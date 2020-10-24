Лос-Анджелес, США, , 04:53 — REGNUM Арнольд Шварценеггер рассказал в Twitter о том, как чувствует себя после недавно перенесённой операции на сердце. Публикация была размещена 24 октября на его странице.

Актёр сообщил, что врачи одной из клиник Кливленда (штат Огайо, США) сделали ему операцию по замене аортального клапана. Он добавил, что чувствует себя «фантастически» и уже гуляет по улицам города, рассматривая его статуи.

«Спасибо всем врачам и медсестрам в моей команде!» — написал Шварценеггер, сопроводив публикацию несколькими фотографими, на одной из которых он запечалён в медицинской кровати.

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1319735649604259840

Стоит отметить, что это уже вторая операция на сердце, которую Шварценеггер перенёс за последние два года. В 2018 году ему сделали операцию по замене легочного клапана в клинике Cedars-Sinai, расположенной в Лос-Анджелесе. Впервые актёру заменили его в 1997 году из-за врожденного порока сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Актрису Кортни Кокс сфотографировали на съёмках фильма ужасов «Крик 5»