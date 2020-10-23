Нью-Йорк, США, , 23:47 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» потокового сервиса Netflix. Снимки были опубликованы 22 октября на Twitter-странице Best of Stranger Things.

Примечательным является то, что поклонники шоу увидели на снимках нового персонажа. Ранее стало известно, что к проекту присоединился Левон Хоук — брат Майи Хоук. На фото он запечатлён в образе нового героя «Очень странных дел».

https://twitter.com/sthingstuff/status/1319281882014470144

https://twitter.com/sthingstuff/status/1319297744515682304

Ранее ИА REGNUM сообщило: Дейкр Монтгомери намекнул, что его герой Билли Харгроув каким-то образом может вернуться в продолжении «Очень странных дел». Актёр выложил в сеть фотографии, на которых предстал в его образе.

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