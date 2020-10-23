Лос-Анджелес, США, , 23:24 — REGNUM Джеймс Ганн выложил в сеть постер будущего кинокомикса «Отряд самоубийц». Изображение было опубликовано 23 октября на Twitter-странице режиссёра.

На фото, в частности, запечатлена исполнительница роли Харли Квинн Марго Робби. Она одета в новый костюм, выполненый в красно-чёрно-синей гамме. Кроме того, поклонники комикс-вселенной DC могут видеть костюмы других героев.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1319670617981898752

Ожидается, что «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна выйдет на большие экраны 6 вгуста 2021 года. В фильме кроме Марго Робби снимутся такие известные фигуры, как Джон Сина, Идрис Эльба, Нейтан Филлион и другие.

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