Париж, , 23:15 — REGNUM Посещаемость Эйфелевой башни в Париже упала в 10 раз из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает Le Figaro.

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Как передает Служба эксплуатации Эйфелевой башни, известную достопримечательность, расположенную в центре столицы Франции посещают от силы 2 500 человек в день, в то время в 2019 году эта цифра в среднем составляла 25 000 человек.

Напомним, 23 октября четыре человека получили ранения при падении декораций в муниципальном театре французского города Кан. Декорации к Королевскому ночному балету упали в оркестровую яму, в результате чего пострадали четыре человека: певец, акробат и два музыканта.