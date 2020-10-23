Нью-Йорк, США, , 23:04 — REGNUM Режиссёр Дэвид Финчер дал понять, что поклонники сериала «Охотник за разумом» (Mindhunter), скорее всего, не увидят третий сезон. Об этом 23 октября сообщил портал Vulture.

Кинематографист рассказал, что когда он получил сценарии для второго сезона, то понял, что они никуда не годятся и в итоге решил писать сценарий сам и «с нуля». Он отметил, что ему приходилось работать по 90 часов в неделю.

«Когда я закончил, я был очень измотан и сказал: «Я не знаю, есть ли у меня сейчас желание делать третий сезон», — сказал Финчер.

Режиссёр сообщил: тогда руководство Netflix спросило его, чем бы он хотел заняться вместо этого и Финчер предпочёл перейти к проекту биографического фильма «Манк», который снимается по сценарию его отца Джека Финчера.

Режиссёр также сказал, что выпуск еще одого сезона шоу, вероятно, не будет иметь смысла для Netflix с финансовой точки зрения, поскольку контракты с актерами были расторгнуты и компании нужно будет заключать новые.

Дэвид Финчер выступил в качестве режиссёра «Охотника за разумом». Netflix начал показывать сериал 13 октября 2017 года. В январе 2020 потоковый сервис объявил, что работа над третьим сезоном приостановлена на неопределённое время.