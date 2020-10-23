Прага, , 21:52 — REGNUM Энтони Маки назвал «ужасными» съёмки сериала Disney и Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Ролик с его интервью был опубликован 23 октября на YouTube-канале шоу Entertainment Tonight.

В во время разговора с журналистами актёр сказал, что он «застрял в Европе» и сообщил, что там «все очень боятся друг-друга».

«Еда плохая, потому что её нужно где-то упаковать и привозить к нам в пакетах Ziploc. Ага, это ужасно. Вы буквально живете на карантине», — сказал Маки, добавив, что в случае «пузыря NBA» (зона изоляции для баскетболистов, созданная NBA в штате Флорида) спортсмены чувствовали себя лучше, поскольку у них была своя парикмахерская и друзья, с которыми можно было общаться.

«Если вы окажетесь на расстоянии шести футов от кого-то, появится какой-нибудь чешский чувак и начнёт тыкать вас палкой, приговаривая: «Тебе нужно отойти», — рассказал актёр.

Пока потоковый сервис Disney Plus не назвал новую дату премьеры «Сокола и зимнего Солдата». Ожидается, что сериал выйдет на экраны в начале 2021 года. Энтони Маки исполнит в нём роль супергероя Сокола.

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